Правительство Франции хочет штрафовать за неявку к врачу без уважительной причины

Французское правительство подготовило законодательное предложение о поддержке системы здравоохранения, которое в частности предусматривает взыскание 5 евро штрафа за неявку на прием к врачу без уважительной причины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации The Guardian.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что французские врачи сообщают об около 27 миллионах случаев, когда пациенты не появлялись на прием к врачу. "Мы не можем позволить этому продолжаться", – добавил он.

Предложение французского правительства предусматривает, что каждый, кто записывается на прием к врачу, будет обязан предоставить данные кредитной карты. "Если пациент не явится на прием, не предупредив за 24 часа, врач сможет списать с него 5 евро за неявку", – сказал Атталь.

Он пояснил, что врач сам будет решать, является ли причина пропуска приема достаточно уважительной, чтобы пациент мог избежать штрафа.

Но предложенный штраф уже раскритиковали профсоюзы врачей и объединения пациентов Франции.

Председатель французской ассоциации врачей скорой помощи Патрик Пеллу считает, что штрафы не сработают, зато проиграет система здравоохранения. А председатель Французской ассоциации Жерар Раймон считает, что штраф заставит пациентов чувствовать себя виноватыми, а не ответственными.

Другие предложения законодательного пакета предусматривают удвоение количества мест в медицинских вузах – с 8000 в 2017 году до 16 тысяч в 2027 году, а также экспериментальную схему, в рамках которой пациенты смогут записываться к некоторым врачам без направления от врача общей практики.

Напомним, в 2020 году группу медиков из Албании, которые должны были вернуться после месяца работы в Италии, оштрафовали за организацию вечеринки.