Держдеп про ситуацію на Запорізькій АЕС: РФ грає в дуже небезпечну гру

У Державному департаменті Сполучених Штатів заявили, що знають про повідомлення про атаку БПЛА по Запорізькій АЕС, яку захопила РФ, та стежать за ситуацією на об'єкті.

Про це на брифінгу заявив речник Держдепу Метью Міллер, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, США продовжують стежити за ситуацією на станції, зокрема за допомогою офіційних звітів МАГАТЕ, в яких, на щастя, зазначають, що пошкодження, спричинені цим ударом БПЛА, не поставили під загрозу ядерну безпеку.

"Росія грає в дуже небезпечну гру з військовим захопленням української атомної електростанції, яка є найбільшою в Європі", – зазначив Міллер.

Він додав, що США продовжують РФ вивести свій військовий та цивільний персонал з АЕС, повернути повний контроль над станцією компетентним українським органам влади, а також утримуватись від будь-яких дій, що можуть призвести до ядерного інциденту на АЕС.

Нагадаємо, 7 квітня Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив про щонайменше 3 прямі влучання в основні конструкції захисної оболонки реактора ЗАЕС у неділю.

Раніше повідомляли, що очільник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі 8 квітня провів зустріч із міністеркою закордонних справ Румунії Лумініцею Одобеску під час візиту до Бухареста, де зокрема обговорив і ситуацію в Україні.

Запорізька АЕС окупована російськими військами, а через постійні російські обстріли, в яких Москва звинувачувала Україну, не раз відмикалась від української енергомережі.

У травні минулого року Гроссі на засіданні Ради безпеки ООН представив оновлений план забезпечення безпеки Запорізької атомної електростанції, але його втілення так і не зрушило з мертвої точки.