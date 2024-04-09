Госдеп о ситуации на Запорожской АЭС: РФ играет в очень опасную игру

В Государственном департаменте Соединенных Штатов заявили, что знают о сообщении об атаке БПЛА по Запорожской АЭС, которую захватила РФ, и следят за ситуацией на объекте.

Об этом на брифинге заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер, сообщает "Европейская правда".

По его словам, США продолжают следить за ситуацией на станции, в частности с помощью официальных отчетов МАГАТЭ, в которых, к счастью, отмечают, что повреждения, вызванные этим ударом БПЛА, не поставили под угрозу ядерную безопасность.

"Россия играет в очень опасную игру с военным захватом украинской атомной электростанции, крупнейшей в Европе", – отметил Миллер.

Он добавил, что США продолжают настаивать, что РФ должна вывести свой военный и гражданский персонал с АЭС, вернуть полный контроль над станцией компетентным украинским органам власти, а также воздерживаться от любых действий, которые могут привести к ядерному инциденту на АЭС.

Напомним, 7 апреля гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о по меньшей мере трех прямых попаданиях в основные конструкции защитной оболочки реактора ЗАЭС в воскресенье.

Ранее сообщалось, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси 8 апреля провел встречу с министром иностранных дел Румынии Луминицей Одобеску во время визита в Бухарест, где, в частности, обсудил и ситуацию в Украине.

Запорожская АЭС оккупирована российскими войсками, а из-за постоянных российских обстрелов, в которых Москва обвиняла Украину, не раз отключалась от украинской энергосети.

В мае прошлого года Гросси на заседании Совета безопасности ООН представил обновленный план обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции, но его воплощение так и не сдвинулось с мертвой точки.