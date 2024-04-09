Командувач місії ЄС у Червоному морі сподівається на більшу кількість кораблів

Командувач військово-морської місії ЄС із забезпечення безпечного проходу комерційних суден у Червоному морі, контрадмірал ВМС Греції Васіліос Гріпаріс заявив, що для захисту від можливих нападів єменських бойовиків-хуситів потрібно більше кораблів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DW.

За його словами, зона підвищеного ризику на півдні Червоного моря зазнала численних нападів за останні місяці, де були комплексні атаки із застосуванням берегових, повітряних та морських засобів, безпілотників і балістичних ракет.

"Лише один транзит одного з наших кораблів між двома великими відстанями до цього району може зайняти близько десяти днів, водночас перетин зони підвищеного ризику займає майже два дні", – сказав він.

Наразі до місії, відомої як Aspides, яка з лютого супроводжувала 68 кораблів та відбила 11 атак, залучено чотири військові кораблі. Вона не бере участі у військових ударах проти хуситів.

Днями Військово-морська місія Європейського Союзу в південній частині Червоного моря заявила, що відбила ракетну атаку хуситів.

Місію Aspides запустили у лютому, щоб допомогти захистити ключовий морський торговельний шлях від безпілотних літальних апаратів і ракетних атак єменського ополчення хуситів.

Про наміри Євросоюзу створити місію для захисту кораблів у Червоному морі вперше стало відомо на початку січня.

США із групою союзників також розгорнули свою місію з кінця 2023 року.

Бойовики-хусити в Ємені з осені минулого року неодноразово запускали безпілотники й ракети проти торгових суден у Червоному морі, стверджуючи, що діють на знак солідарності з палестинцями проти військових дій Ізраїлю в секторі Гази.