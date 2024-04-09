Командующий миссией ЕС в Красном море надеется на большее количество кораблей

Командующий военно-морской миссией ЕС по обеспечению безопасного прохода коммерческих судов в Красном море, контр-адмирал ВМС Греции Василиос Грипарис заявил, что для защиты от возможных нападений йеменских боевиков-хуситов нужно больше кораблей.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DW.

По его словам, зона повышенного риска на юге Красного моря подверглась многочисленным нападениям за последние месяцы, где были комплексные атаки с применением береговых, воздушных и морских средств, беспилотников и баллистических ракет.

"Только один транзит одного из наших кораблей между двумя большими расстояниями до этого района может занять около десяти дней, в то же время пересечение зоны повышенного риска занимает почти два дня", – сказал он.

Сейчас к миссии, известной как Aspides, которая с февраля сопровождала 68 кораблей и отразила 11 атак, привлечены четыре военных корабля. Она не участвует в военных ударах против хуситов.

На днях Военно-морская миссия Европейского Союза в южной части Красного моря заявила, что отразила ракетную атаку хуситов.

Миссию Aspides запустили в феврале, чтобы помочь защитить ключевой морской торговый путь от беспилотных летательных аппаратов и ракетных атак йеменского ополчения хуситов.

О намерениях Евросоюза создать миссию для защиты кораблей в Красном море впервые стало известно в начале января.

США с группой союзников также развернули свою миссию с конца 2023 года.

Боевики-хуситы в Йемене с осени прошлого года неоднократно запускали беспилотники и ракеты против торговых судов в Красном море, утверждая, что действуют в знак солидарности с палестинцами против военных действий Израиля в секторе Газы.