ЕСПЧ принял решение по трем "климатическим" искам, один из них удовлетворили

Европейский суд по правам человека объявил решение по трем отдельным искам, касающимся недостаточных действий правительств стран для противодействия изменениям климата; истцы выиграли только в одном из них.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP и пресс-службу ЕСПЧ.

Как объявили во вторник 9 апреля, ЕСПЧ отклонил иски от шести молодых людей из Португалии и мэра Франции относительно действий правительств для противодействия изменениям климата, но удовлетворил иск от объединения пожилых женщин из Швейцарии.

Это первый случай, когда международный суд вынес решение в вопросах, касающихся изменений климата, хотя на национальном уровне такие прецеденты уже бывали.

Португальская молодежь судилась против своей страны и еще 32 других, утверждая, что недостаточные действия для сокращения выбросов парниковых газов создают риски для их поколения в течение всей жизни в результате изменений климата, которые будут только углубляться. Суд признал жалобу неприемлемой, в частности из-за того, что истцы еще не обращались в национальную судебную систему.

Иск, в котором бывший житель и мэр муниципалитета Гран-Синт жаловался на недостаточные действия Франции для предотвращения изменений климата, также признали неприемлемым на основании того, что истец уже не проживает во Франции.

В то же время суд удовлетворил иск, который подало швейцарское объединение женщин в возрасте от 70 лет. В нем истицы доказывали, что климатические изменения особенно затрагивают права и интересы их возрастной группы, поскольку из-за изменений климата участились периоды экстремальной жары, что создает значительные риски для их здоровья и жизни, а Швейцария делает недостаточно для противодействия изменениям климата.

Суд решил, что четверо отдельных истиц не подпадали под необходимые критерии для того, чтобы считаться пострадавшими. В то же время он признал по иску ассоциации факты нарушений ст. 8 и ст. 6 Европейской конвенции по правам человека.

Суд определил, что Швейцария недостаточно выполнила свои обязательства по конвенции по противодействию изменениям климата в том, что касалось введения определенных регуляторных требований и достижения установленных целей сокращения выбросов.

Кроме того, суд решил, что швейцарские суды не привели убедительных обоснований того, почему не захотели рассматривать жалобы ассоциации, не приняли во внимание научные доказательства изменений климата и не воспринимали жалобы серьезно.

Напомним, осенью 2023 года ЕСПЧ встал на сторону жителей итальянского Неаполя, которые обвиняли правительство страны в неспособности более десятилетия решить проблему загрязнения города мусором.

В 2022 году Государственный совет Франции (высший административный суд страны) обязал государство выплатить штраф в размере 20 млн евро за недостаточно быстрые действия против загрязнения воздуха, которое ежегодно приводит к десяткам тысяч смертей в стране.

В 2021 году Конституционный суд Германии удовлетворил иск несовершеннолетних экоактивистов, которым они требовали от правительства ужесточить требования закона для защиты климата, принятого двумя годами ранее.