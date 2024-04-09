Бербок призвала ускориться по Patriot: "РФ стирает Харьков в порошок"

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок надеется, что до встречи министров иностранных дел G7 будет ясность относительно того, кто может предоставить Украине дополнительные средства противовоздушной обороны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает n-tv.

Россия хочет "разбомбить Харьков в пыль", заявила Бербок в Берлине. Поэтому, по ее словам, западные страны должны делать больше.

"К сожалению, запасы наших собственных систем Patriot сейчас почти исчерпаны", – добавила она.

По ее словам, нужен обзор всех систем Patriot в Европе и мире, чтобы понять, откуда что-то можно быстро доставить в Украину.

"Я надеюсь, что мы сможем предоставить дополнительную информацию публично на встрече министров иностранных дел G7", – говорит Бербок.

Министры иностранных дел G7 встречаются 19 апреля на итальянском острове Капри.

Напомним, усиление украинской ПВО было одной из ключевых тем разговоров с партерами главы МИД Украины Дмитрия Кулебы во время его поездки на поля министерской встречи НАТО в Брюсселе на прошлой неделе.

Как заявил в четверг генсек НАТО, некоторые союзники НАТО уже пообещали поискать системы ПВО для Украины. В том числе известно, что американский министр предпринял немедленные действия после запроса Украины на дополнительные Patriot.