Президент Швейцарии: Уточняем детали о месте, дате и участниках Саммита мира

Президент Швейцарии Виола Амгерд сообщила, что подготовительные работы по организации в ее стране инаугурационного Саммита мира продолжаются.

Об этом она заявила во время совместной пресс-конференции со своим австрийским коллегой в Вене, ее цитирует агентство "Укринформ", сообщает "Европейская правда".

Амгерд сообщила, что уточняются детали относительно места, даты и участников встречи.

"Работа над этим вопросом продолжается. Мы находимся в процессе уточнения деталей по месту, дате и странам-участницам. Я пока не могу комментировать детали. Работа все еще продолжается",– отметила швейцарский президент.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что Саммит мира в Швейцарии может состояться 16-17 июня, хотя пока неясно, сколько лидеров будут присутствовать.

Ожидается, что на мероприятие будут приглашены от 80 до 100 стран.

Спикер Министерства иностранных дел Швейцарии сообщил, что дата и место проведения конференции еще не определены.

На днях президент Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время Украина согласует со Швейцарией дату проведения первого инаугурационного Саммита мира.

Швейцария согласилась организовать Саммит мира по просьбе Украины, о чем оба государства объявили 15 января во время визита Владимира Зеленского в Берн.