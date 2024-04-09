Німецький музей звільнив працівника за те, що той вивісив власну картину в галереї

Один з найбільших європейських музеїв сучасного мистецтва звільнив співробітника технічної служби після того, як було виявлено, що він повісив у галереї одну з власних картин.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

51-річний чоловік проніс свою роботу на виставку в мюнхенській Пінакотеці сучасності "в надії досягти мистецького прориву".

За посадою в музеї чоловік мав доступ до галерейного простору в неробочий час і не привернув уваги охорони, коли встановлював свою роботу розміром 60 см на 120 см у проході.

Про інцидент, що стався 23 лютого, стало відомо лише в понеділок. Хоча неясно, як довго картина залишалася на виставці, представник Пінакотеки сказав, що її "вікно слави", ймовірно, було коротким: "Наглядачі одразу помічають щось подібне".

Жодних подробиць про тему чи стиль картини не було надано. Пінакотека заявила, що розірвала контракт з членом своєї технічної служби і заборонила йому входити до своїх приміщень.

Поліція розслідує відносно незначне порушення: для того, щоб повісити картину, художник просвердлив два отвори в стіні галереї, через що проти нього порушили кримінальну справу за умисне пошкодження майна.

Розташована в мюнхенському музейному кварталі Кунстареал, Пінакотека сучасності була знову відкрита у 2022 році після семирічного закриття на будівельні роботи. Її постійна колекція, розділена на мистецтво, архітектуру, дизайн та роботи на папері 20-го та 21-го століть, налічує понад 20 000 творів, серед яких картини Пабло Пікассо, Макса Бекмана та Пауля Клее.

Нагадаємо, Музей Ван Гога в Амстердамі відсторонив чотирьох співробітників через неналежну поведінку під час виставки, присвяченій покемонам – зокрема крадіжку колекційних карт одним із них.

А Британський музей планує оцифрувати всю свою колекцію, посилаючись на необхідність забезпечити публічний доступ до свого величезного каталогу після того, як у серпні стало відомо, що 2 000 артефактів були вкрадені або зникли.