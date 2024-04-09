Немецкий музей уволил работника за то, что тот вывесил собственную картину в галерее

Один из крупнейших европейских музеев современного искусства – Пинакотека в немецком Мюнхене – уволил сотрудника технической службы после того, как было обнаружено, что он повесил в галерее одну из собственных картин.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

51-летний мужчина пронес свою работу на выставку в мюнхенской Пинакотеке современности "в надежде достичь художественного прорыва".

По должности в музее мужчина имел доступ к галерейному пространству в нерабочее время и не привлек внимания охраны, когда устанавливал свою работу размером 60 см на 120 см в проходе.

Об инциденте, произошедшем 23 февраля, стало известно лишь в понедельник. Хотя неясно, как долго картина оставалась на выставке, представитель Пинакотеки сказал, что ее "окно славы", вероятно, было коротким: "Смотрители сразу замечают нечто подобное".

Никаких подробностей о теме или стиле картины не было предоставлено. Пинакотека заявила, что разорвала контракт с членом своей технической службы и запретила ему входить в помещения.

Полиция расследует относительно незначительное нарушение: для того, чтобы повесить картину, художник просверлил два отверстия в стене галереи, из-за чего против него возбудили уголовное дело за умышленное повреждение имущества.

Расположенная в мюнхенском музейном квартале Кунстареал, Пинакотека современности была вновь открыта в 2022 году после семилетнего закрытия на строительные работы. Ее постоянная коллекция, разделенная на искусство, архитектуру, дизайн и работы на бумаге XX и XXI веков, насчитывает более 20 тысяч произведений, среди которых картины Пабло Пикассо, Макса Бекмана и Пауля Клее.

Напомним, Музей Ван Гога в Амстердаме отстранил четырех сотрудников из-за неподобающего поведения во время выставки, посвященной покемонам – в частности, кражу коллекционных карт одним из них.

А Британский музей планирует оцифровать всю свою коллекцию, ссылаясь на необходимость обеспечить публичный доступ к своему огромному каталогу после того, как в августе стало известно, что 2 тысячи артефактов были украдены или пропали.