В Естонії не змогли домовитися про позбавлення права голосу громадян РФ на місцевих виборах

На зустрічі, що відбулася у вівторок, шість парламентських партій Естонії не дійшли згоди щодо того, як діяти в питанні позбавлення громадян третіх країн виборчих прав.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Представник партії "Вітчизна" Хелір-Валдор Сеедер сказав, що одноголосного рішення позбавити права голосу негромадян на зборах ухвалено не було, і вони не почнуть збирати підписи за зміну конституції.

"Такої готовності немає. Це залежить від усіх партій, які представлені в парламенті, скільки часу їм знадобиться для обговорення. Сьогодні ми не уклали жодної угоди щодо цього", – сказав Сеедер.

"Вітчизна" порушила те саме питання на коаліційних переговорах у Таллінні, назвавши позбавлення негромадян виборчих прав однією з умов угоди. За словами Сеедера, рішення про умови укладення коаліційної угоди в Таллінні ухвалить все ж таки Талліннський округ "Вітчизни", а не правління партії.

Водночас соціал-демократи виключили, що будь-якої угоди про виборчі права негромадян може бути досягнуто під час переговорів у Таллінні.

Голова фракції Партії реформ у Рійгікогу Ерккі Кельдо також сказав, що питання про виборчі права негромадян не підходить для обговорення на коаліційних переговорах у Таллінні.

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас у лютому заявила, що продовжує підтримувати обмеження виборчих прав для російських громадян у країні, але не хоче руйнувати нинішню урядову коаліцію й прагне заручитись підтримкою більшості депутатів.