В Эстонии не смогли договориться о лишении права голоса граждан РФ на местных выборах

На встрече, состоявшейся во вторник, шесть парламентских партий Эстонии не пришли к согласию относительно того, как действовать в вопросе лишения граждан третьих стран избирательных прав.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Представитель партии "Отечество" Хелир-Валдор Сеедер сказал, что единогласного решения лишить права голоса неграждан на собрании принято не было, и они не начнут собирать подписи за изменение конституции.

"Такой готовности нет. Это зависит от всех партий, которые представлены в парламенте, сколько времени им понадобится для обсуждения. Сегодня мы не заключили никакого соглашения по этому поводу", – сказал Сеедер.

"Отечество" подняла тот же вопрос на коалиционных переговорах в Таллинне, назвав лишение неграждан избирательных прав одним из условий соглашения. По словам Сеэдера, решение об условиях заключения коалиционного соглашения в Таллинне примет все же Таллиннский округ "Отечества", а не правление партии.

В то же время социал-демократы исключили, что какое-либо соглашение об избирательных правах неграждан может быть достигнуто во время переговоров в Таллинне.

Председатель фракции Партии реформ в Рийгикогу Эркки Кельдо также сказал, что вопрос об избирательных правах неграждан не подходит для обсуждения на коалиционных переговорах в Таллинне.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в феврале заявила, что продолжает поддерживать ограничение избирательных прав для российских граждан в стране, но не хочет разрушать нынешнюю правительственную коалицию и стремится заручиться поддержкой большинства депутатов.