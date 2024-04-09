У парламенті Фінляндії не підтримують відправку військ в Україну

Більшість опитаних фінським мовником Yle депутатів парламенту Фінляндії виступили проти того, аби відправляти війська з країн Євросоюзу в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на публікацію фінського телерадіомовника.

Загалом в опитуванні Yle взяли участь 103 із 200 депутатів. Лише 11 законодавців підтримали направлення солдатів із країн ЄС на допомогу Україні, якщо та опиниться на межі військової поразки.

Понад 50 парламентарів висловилися проти цієї ідеї і понад 40 не спромоглися визначити свою позицію.

Багато парламентарів побоюються, що військова присутність країн ЄС може ескалювати ситуацію та призвести до поширення війни.

"У принципі, необхідно уникати прямої військової конфронтації між ЄС та Росією. Таке гіпотетичне питання (про можливу поразку України) не повинно ставитись", – сказав Кіммо Кільюнен, голова парламентського комітету із закордонних справ.

Прихильники введення військ вважають, що поразка України призвела б до катастрофічних наслідків у Європі. Такої думки дотримується, зокрема, депутат "Зелених" Атте Хар’янне.

"Війська країн ЄС можна було б використати, наприклад, для військової підготовки. Можливо, на кордонах із Білоруссю та Молдовою, тим самим звільняючи українські війська для інших операцій, а також посилюючи повітряну оборону України. Отже, тут є й інші варіанти, крім прямої участі військ країн ЄС у бойових діях на передовій", – зазначив депутат.

Президент Фінляндії Александер Стубб раніше зазначав, що не бачить причин для відправки фінських військ в Україну.

У лютому президент Франції Емманюель Макрон порушив питання щодо можливості відправлення західних військ в Україну в майбутньому.

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