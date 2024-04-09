Лідер сепаратистів Каталонії піде з політики, якщо не виграє місцеві вибори

Колишній президент Каталонії і лідер правого сепаратистського руху "Разом за Каталонію" (Junts) Карлес Пучдемон піде з політики, якщо не переможе на дострокових регіональних виборах 12 травня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

В інтерв'ю, яке транслювало радіо RAC-1 у вівторок, Пучдемон, який з 2017 року перебуває у вигнанні в Бельгії, а на Великдень переїхав на південь Франції, сказав, що не бачить себе "на чолі опозиції" в Каталонії, і заявив, що залишить активну політику, якщо його не оберуть главою регіонального уряду.

Останні опитування вказують на перемогу кандидата від Каталонської соціалістичної партії (PSC), колишнього міністра охорони здоров'я Іспанії Сальвадора Ілли, з близькою боротьбою за друге місце між Junts та її лівим сепаратистським суперником, Республіканською лівицею Каталонії (ERC), нинішнього глави уряду Каталонії Пере Арагонеса.

Пучдемон повторив, що незалежність Каталонії, багатого північно-східного регіону Іспанії з населенням близько 7,5 мільйонів осіб, є метою, від якої його партія "не хоче і не може відмовитися".

Пучдемон чекає, коли іспанський парламент дасть остаточне зелене світло суперечливому закону про амністію, який помилує сотні членів каталонського сепаратистського руху в період між 2012 і 2023 роками, що, в принципі, дозволить йому повернутися до Іспанії як вільній людині.

Згідно з парламентськими джерелами, схвалення норми про надзвичайне помилування може відбутися наприкінці травня або на початку червня, що майже збігається з європейськими виборами.

Водночас наприкінці лютого найвищий суд Іспанії оголосив про відкриття розслідування проти лідера каталонських сепаратистів Карлеса Пучдемона за звинуваченнями у "тероризмі" через його роль у протестах проти засудження сепаратистських лідерів.

У понеділок Верховний суд Іспанії закликав Карлеса Пучдемона, який переховується від правосуддя, дати свідчення як обвинуваченого у справі про тероризм у зв'язку з протестами, пов'язаними з невдалим референдумом про незалежність регіону в 2017 році.