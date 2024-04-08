Іспанський суд викликав лідера сепаратистів Каталонії для свідчень у справі про тероризм

У понеділок Верховний суд Іспанії закликав колишнього президента Каталонії і лідера сепаратистів Карлеса Пучдемона, який переховується від правосуддя, дати свідчення в якості обвинуваченого у справі про тероризм у зв'язку з протестами, пов'язаними з невдалим референдумом про незалежність регіону в 2017 році.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

У заяві суду йдеться, що Пучдемон, депутат Європейського парламенту, і каталонський регіональний депутат Рубен Вагенсберг були викликані для добровільних свідчень у режимі відеоконференції з їхніх резиденцій за межами Іспанії.

Суд призначив слухання на 17-21 червня, додавши, що точна дата буде узгоджена пізніше.

Верховний суд розпочав розслідування проти Пучдемона і Вагенсберга "за злочини тероризму" у зв'язку зі справою про підпільну групу під назвою "Демократичне цунамі", яка організувала протести проти ув'язнення кількох лідерів каталонських сепаратистів, причетних до незаконного референдуму про незалежність у 2017 році.

Під час демонстрацій тисячі протестувальників заблокували доступ до аеропорту Барселони, вступивши в сутички з поліцією і спричинивши скасування багатьох рейсів.

61-річний Пучдемон втік до Бельгії після того, як очолив кампанію за незалежність у 2017 році, яка швидко провалилася, і досі перебуває в розшуку в Іспанії за звинуваченнями у нецільовому використанні державних коштів.

Пучдемон оголосив, що знову висуватиме свою кандидатуру на регіональних виборах в Каталонії 12 травня і може повернутися до Іспанії, якщо матиме шанс бути переобраним на посаду регіонального президента.

Раніше партія Junts заявила, що Пучдемон може балотуватися як їхній кандидат завдяки законопроєкту про амністію, що висунула урядова в Іспанії партія соціалістів та який, як очікують, набуде чинності у травні або червні.

Перед цим нижня палата парламенту Іспанії схвалила законопроєкт про амністію каталонських сепаратистів.

Водночас наприкінці лютого найвищий суд Іспанії оголосив про відкриття розслідування проти лідера каталонських сепаратистів Карлеса Пучдемона за звинуваченнями у "тероризмі" через його роль у протестах проти засудження сепаратистських лідерів.

Прем’єр країни Педро Санчес погодився запровадити амністію в обмін на підтримку з боку каталонських партій Junts per Catalunya та ERC, чиї голоси допомогли повторно призначити його головою уряду після дочасних виборів минулого року.