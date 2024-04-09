Лидер сепаратистов Каталонии уйдет из политики, если не выиграет местные выборы

Бывший президент Каталонии и лидер правого сепаратистского движения "Вместе за Каталонию" (Junts) Карлес Пучдемон уйдет из политики, если не победит на досрочных региональных выборах 12 мая.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

В интервью, которое транслировало радио RAC-1 во вторник, Пучдемон, который с 2017 года находится в изгнании в Бельгии, а на Пасху переехал на юг Франции, сказал, что не видит себя "во главе оппозиции" в Каталонии, и заявил, что оставит активную политику, если его не изберут главой регионального правительства.

Последние опросы указывают на победу кандидата от Каталонской социалистической партии (PSC), бывшего министра здравоохранения Испании Сальвадора Иллы, с близкой борьбой за второе место между Junts и ее левым сепаратистским соперником, Республиканской левицей Каталонии (ERC), нынешнего главы правительства Каталонии Пере Арагонеса.

Пучдемон повторил, что независимость Каталонии, богатого северо-восточного региона Испании с населением около 7,5 миллионов человек, является целью, от которой его партия "не хочет и не может отказаться".

Пучдемон ждет, когда испанский парламент даст окончательный зеленый свет противоречивому закону об амнистии, который помилует сотни членов каталонского сепаратистского движения в период между 2012 и 2023 годами, что, в принципе, позволит ему вернуться в Испанию как свободному человеку.

Согласно парламентским источникам, одобрение нормы о чрезвычайном помиловании может состояться в конце мая или в начале июня, что почти совпадает с европейскими выборами.

В то же время в конце февраля высший суд Испании объявил об открытии расследования против лидера каталонских сепаратистов Карлеса Пучдемона по обвинению в "терроризме" из-за его роли в протестах против осуждения сепаратистских лидеров.

В понедельник Верховный суд Испании призвал Карлеса Пучдемона, скрывающегося от правосудия, дать показания в качестве обвиняемого по делу о терроризме в связи с протестами, связанными с неудачным референдумом о независимости региона в 2017 году.