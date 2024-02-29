В Іспанії відкрили справу за "тероризм" проти лідера каталонських сепаратистів

Найвищий суд Іспанії у четвер оголосив про відкриття розслідування проти лідера каталонських сепаратистів Карлеса Пучдемона за звинуваченнями у "тероризмі" через його роль у протестах проти засудження сепаратистських лідерів.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

Верховний суд оголосив, що вирішив вести розслідування проти Пучдемона за "терористичні правопорушення у зв’язку зі справою щодо "Демократичного цунамі".

"Демократичне цунамі" – каталонська група, яка очолила протести після ув’язнення 13 осіб з-поміж лідерів каталонських сепаратистів.

У жовтні 2019 року, коли соратникам Пучдемона оголосили вироки, тисячі активістів протягом кількох годин блокували шлях до аеропорту Барселони. Це призвело до скасування понад 100 рейсів, на додачу, 115 осіб постраждали у сутичках між поліцією і протестувальниками.

Суд визначив ці події як "вуличний тероризм" з метою "підірвати правопорядок, серйозно порушити спокій, завдати серйозної шкоди функціонуванню міжнародної організації чи створити відчуття страху у суспільстві або частині суспільства".

Суд заявив про наявність доказів причетності Пучдемона до цих подій, зокрема через його роль як засновника групи.

Карлес Пучдемон, який проживає в екзилі у Брюсселі, іронічно прокоментував нову справу.

"У той же день як мене звинувачують в отриманні годинника Rolex за 7 тисяч євро, мені висувають звинувачення у тероризмі. Мені бракує ще таємного банківського рахунка на Панамі", – прокоментував він.

Згадка про годинник стосується публікації в одному з іспанських видань, де стверджується, що Пучдемон отримав коштовний подарунок від компанії, що активно підтримувала сепаратистів.

Нова справа проти Пучдемона може ускладнити політичне становище прем’єра Педро Санчеса, оскільки його уряд меншості залежить від співпраці у парламенті із каталонською Junts per Catalunya.

Зараз уряд Іспанії продовжує готувати проєкт закону про амністію, на чому наполягала партія Пучдемона, в обмін на листопадове голосування з повторного призначення Санчеса прем’єром. Загальна його ідея у тому, щоб амністувати усіх, переслідуваних за невдалу спробу відокремлення Каталонії, у тому числі самого Пучдемона.

Цією ініціативою вкрай невдоволена права опозиція та частина політиків у власній партії Санчеса.

Нагадаємо, консервативна Народна партія Іспанії заявила, що не проти умовного помилування для каталонських сепаратистів, включно з лідером кампанії 2017 року Карлесом Пучдемоном, якщо вони здадуться іспанському правосуддю.

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