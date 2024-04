В Италии произошел взрыв на ГЭС: трое погибших, есть пострадавшие и пропавшие без вести

В результате взрыва на гидроэлектростанции во вторник в горах Италии к югу от Болонье три человека погибли, трое получили ранения и шестеро считаются пропавшими.

Об этом сообщило итальянское издание LaPresse, сообщает "Европейская правда".

Взрыв произошел на гидроэлектростанции на сувианской дамбе, примерно в 70 километрах юго-западнее Болонья.

Мэр соседнего города Камуньяно Марко Масинара заявил, что взрыв произошел на девятом уровне под землей во время работ на турбинах.

