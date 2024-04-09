Експрем’єр Болгарії прогнозує, що Росія знову спробує посилити вплив у його країні

Колишній болгарський прем’єр-міністр Ніколай Дєнков, який у березні пішов у відставку, очікує відновлення зусиль Москви з повернення Болгарії під свій вплив на тлі дострокових виборів.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю Politico.

За словами Дєнкова, його уряду вдалося скоротити енергетичну залежність Болгарії від Росії, депортувати понад 80 російських агентів і запровадити програму перевірки фактів для національних ЗМІ, щоб протистояти російській дезінформації.

"Ми бачили російський вплив всі ці роки. Він ніколи не зникав. Звичайно, він став дуже інтенсивним в останні два роки після початку війни. Росія зробить все можливе, щоб відновити свій сильний вплив у Болгарії", – вважає він.

Експрем’єр Болгарії висловив розчарування тим, що коаліційні партнери не змогли дотриматись домовленості й передати владу між собою. Він, однак, запевнив, що Софія не змінить своєї проукраїнської лінії.

"Для нас було надзвичайно важливо бути частиною двох союзів (ЄС і НАТО. – Ред., тому ми маємо свій чіткий політичний порядок денний. Ми не вагаємося, де наше місце", – підкреслив Дєнков.

Нагадаємо, чергові дострокові вибори у Болгарії спровокував провал формування нового уряду за домовленістю коаліційних партій про ротацію прем’єрів.

Як повідомлялося, у Болгарії 9 квітня офіційно призначили тимчасовий уряд на чолі з прем’єр-міністром Дімітаром Главчевим, який буде керувати країною на час парламентських виборів та формування нової коаліції.

Детальніше – у статті Чи стане Болгарія знову проросійською?