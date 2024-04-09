Экс-премьер Болгарии прогнозирует, что Россия снова попытается усилить влияние в его стране

Бывший болгарский премьер-министр Николай Денков, который в марте ушел в отставку, ожидает возобновления усилий Москвы по возвращению Болгарии под свое влияние на фоне досрочных выборов.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в интервью Politico.

По словам Денкова, его правительству удалось сократить энергетическую зависимость Болгарии от России, депортировать более 80 российских агентов и ввести программу проверки фактов для национальных СМИ, чтобы противостоять российской дезинформации.

"Мы видели российское влияние все эти годы. Оно никогда не исчезало. Конечно, оно стало очень интенсивным в последние два года после начала войны. Россия сделает все возможное, чтобы восстановить свое сильное влияние в Болгарии", – считает он.

Экс-премьер Болгарии выразил разочарование тем, что коалиционные партнеры не смогли соблюсти договоренности и передать власть между собой. Он, однако, заверил, что София не изменит своей проукраинской линии.

"Для нас было чрезвычайно важно быть частью двух союзов (ЕС и НАТО. – Ред.), поэтому мы имеем свою четкую политическую повестку дня. Мы не колеблемся, где наше место", – подчеркнул Денков.

Напомним, очередные досрочные выборы в Болгарии спровоцировал провал формирования нового правительства по договоренности коалиционных партий о ротации премьеров.

9 апреля в Болгарии официально назначили временное правительство во главе с премьер-министром Димитаром Главчевым, которое будет руководить страной на время парламентских выборов и формирования новой коалиции.

Подробно об этом и рисках, которые несут досрочные выборы – в статье Станет ли Болгария снова пророссийской?