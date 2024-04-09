СМИ: После Франции и Сербии Си Цзиньпин приедет к Орбану

В начале мая лидер Китая Си Цзиньпин посетит несколько европейских стран – по данным источников, после Франции и Сербии он приедет в Венгрию.

Об этом сообщает "Радио Свобода", пишет "Европейская правда.

Два независимых источника подтвердили визит главы Китая в Будапешт.

Ожидается, что в рамках своего европейского турне Си Цзиньпин прибудет во Францию на два дня 5 мая, а затем посетит Белград.

По информации источников, лидер КНР прибудет в Будапешт после Белграда.

Си Цзиньпин посещал Венгрию с четырехдневным официальным визитом в октябре 2009 года. Тогда в рамках его визита было подписано пятнадцать двусторонних соглашений.

В последний раз Си Цзиньпин встречался с Виктором Орбаном в октябре прошлого года в Пекине на третьем международном форуме инициативы "Один пояс, один путь".

Глава КНР назвал премьер-министра Венгрии своим давним другом и напомнил ему, что в 2024 году будет 75-летие дипломатических контактов между Китаем и Венгрией.

По его словам, празднование этого юбилея могло бы вывести китайско-венгерское сотрудничество на новый уровень.

Поездка лидера Китая в Европу станет первым визитом на континент со времен пандемии коронавируса.