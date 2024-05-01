Командование Вооруженных сил США передало Кропивницкому оборудование для новорожденных

Кропивницкий городской роддом получил реанимационное оборудование для новорожденных в рамках программы гуманитарной помощи Командования вооруженных сил США.

Об этом сообщили в посольстве США в Киеве в среду, пишет "Европейская правда".

Программа гуманитарной помощи Командования вооруженных сил США в Европе через Отдел оборонного сотрудничества посольства США в Украине завершила закупку и передачу современного высокотехнологичного реанимационного оборудования для новорожденных Кропивницкому городскому роддому, рассказали в посольстве в Twitter (Х).

Програма гуманітарної допомоги Командування збройних сил США в Європі через Відділ оборонного співробітництва Посольства США в Україні завершила закупівлю та передачу сучасного високотехнологічного реанімаційного обладнання для новонароджених Кропивницькому Міському пологовому… pic.twitter.com/3EZ23wd5gg Реклама: May 1, 2024

Оборудование включает аппараты искусственной вентиляции легких для новорожденных, открытые реанимационные системы с оксигенотерапией, мониторы пациента, а также средства для дезинфекции рук и помещений.

"Родильный дом предоставляет услуги украинцам, которые в них нуждаются, служа гуманитарной цели спасения жизней новорожденных и будущего Украины", – прокомментировали в посольстве США.

Напомним, на прошлой неделе после 21-го заседания в формате "Рамштайн" глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что США выделяют 6 млрд долларов на военную помощь Украине в рамках механизма USAI.

Перед этим советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил, что Украина получила дальнобойные ракеты ATACMS и их поставки будут продолжаться и в будущем.

Это стало возможным после того, как президент США Джо Байден 24 апреля подписал принятый Конгрессом пакет законодательства, который предусматривает выделение почти 61 млрд долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине.