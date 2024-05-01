Вице-президент ЕК: Для ЕС важно быстро рассмотреть заявки Украины и Молдовы на вступление

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что для ЕС важно быстро рассмотреть заявки Украины и Молдовы на вступление в Евросоюз.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Politico.

По его словам, было бы идеально, если бы 27 европейских столиц согласовали рамки переговоров о членстве Украины и Молдовы до саммита Европейского совета в июне.

"Мир наблюдает. Сейчас не время медлить", – сказал Домбровскис.

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Он также заявил, что ЕС сталкивается с неравномерностью роста и "проблемами конкурентоспособности" среди его существующих членов, которые могут повредить ему в долгосрочной перспективе.

"Мы стоим перед лицом зеленой и цифровой трансформации наших экономик... и очень важно, чтобы в этом процессе мы не мирились с отставанием стран и регионов", – сказал Домбровскис.

Впрочем, указал он, через 20 лет после того, как 10 стран Центральной и Восточной Европы присоединились к ЕС, очевидно, что расширение было правильным шагом "как с геополитической, так и с экономической точки зрения".

Ранее президент Чехии Петр Павел выразил поддержку новых раундов расширения Евросоюза в 20-ю годовщину вступления своей страны в ЕС.

В то же время министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала к скорейшему принятию в Евросоюз стран Западных Балкан.

Перед этим премьер-министр Венгрии Виктор Орбан повторил свою позицию о том, что ЕС должен сосредоточить усилия на завершении вступления стран Западных Балкан, а "восточным расширением" следует заниматься после.

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