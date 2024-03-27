У Німеччині розповіли про хід розслідування у справі лівих терористів RAF

Німецькі слідчі заявили, що опрацьовують сотні нових зачіпок щодо місця перебування двох колишніх членів терористичного угруповання "Фракція Червоної армії" (Rote Armee Fraktion, RAF).

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Поліція і прокуратура заявили, що вони перевіряють близько 760 нових зачіпок, отриманих після арешту колишньої лівої терористки Даніели Клетте, яка переховувалась понад 30 років.

Водночас її поплічники, 69-річний Ернст-Фолькер Штауб та 55-річний Буркгард Гарвег, перебувають у розшуку.

У своїй заяві слідчі зазначили, що тепер вони вважають, що Гарвег проводив час у квартирі Клетте, а сам багато років жив у різних місцях у Берліні. Вони заявили, що він та Клетте, схоже, були в "дуже тісному контакті".

За їхніми словами, вони знайшли у квартирі докази, які пов'язують їх зі Штаубом. Знайдені там посвідчення особи та водійські права показали, що Клетте використовувала чотири псевдоніми.

Штауб і Гарвег належать до третього покоління колишньої терористичної організації RAF. На рахунку організації, що діяла в Німеччині близько тридцяти років, – убивство понад 30 осіб, зокрема директора Deutsche Bank Альфреда Герргаузена, і поранення ще щонайменше двохсот.

У 1998 році угруповання офіційно оголосило про свій розпуск.

Раніше повідомляли, що у Берліні заарештували колишню ліву терористку Даніелу Клетте, яка переховувалась понад 30 років.

Під час обшуку у квартирі, де затримали Клетте, були виявлені ручна граната та інші небезпечні предмети.