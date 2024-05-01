В Греции первомайские демонстрации соединились с пропалестинскими лозунгами

Большая демонстрация в столице Греции Афинах на 1 мая объединилась с забастовкой и акцией в поддержку палестинцев.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

На 1 мая крупнейшие профсоюзы Греции объявили забастовку продолжительностью 24 часа, что повлияло на работу портов и общественного транспорта.

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В шествии в центре Афин приняли участие сотни людей. При этом, многие протестующие пришли на демонстрацию с палестинскими флагами и лозунгами солидарности, группа людей запустила в небо воздушные шарики в цветах палестинского флага.

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Демонстранты требовали повышения заработной платы, которое компенсировало бы меры жесткой экономии в предыдущие годы и соответствующие сокращения заработных плат из-за долгового кризиса.

Недавно правительство Кириакоса Мицотакиса объявило план премий к заработной плате бюджетников, которые с 2025 года могут достигать до 15% годовой зарплаты. В ответ прозвучала критика, что премии станут совсем незначительной компенсацией по сравнению с тем, как за это время снизились реальные заработные платы.

Во Франции первомайские демонстрации прошли в десятках мест, местами радикальные группы устроили беспорядки.

В Стамбуле на первомайских протестах задержали более 200 человек.