В правительстве Польши уже подготовили проект о комиссии для расследования влияния РФ и Беларуси

В правительстве Дональда Туска подготовили проект закона о создании специальной конституционной комиссии для расследования влияния России и Беларуси в Польше в предыдущие годы.

Как сообщает Onet, пишет "Европейская правда", об этом Туск объявил на утренней пресс-конференции.

"Как я и ожидал, министр (внутренних дел – Ред.) Семоняк подготовил проект закона об учреждении комиссии, конституционной и эффективной, которая будет расследовать влияние России и Беларуси на то, что происходило в Польше в предыдущие годы", – заявил премьер.

Следует отметить, что предшественники правительства Туска у власти, партия "Право и справедливость" также создавали комиссию по расследованию российского влияния, которое критиковали (в том числе в ЕС) как направленное против оппозиции. Инициативу даже называли lex Tusk. Закон предусматривал создание комиссии, которая должна была анализировать официальные документы, случаи передачи информации третьим лицам, принятие "вредных решений" и т.д. в период с 2007 по 2022 год. После прихода к власти Туска комиссию распустили.

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Туск также сообщил, что в пятницу снова встретится с представителями ведомств безопасности и они продолжат общение относительно такого влияния, начатое после скандала с судьей-перебежчиком, который захотел "политического убежища" в Беларуси.

Перед этим в четверг Туск и лидер ранее правящей партии "Право и справедливость" обменялись обвинениями по поводу того, что во время их пребывания у власти Россия влияла на политические процессы в Польше.

Как известно, вскоре после смены власти в Сейме создали несколько следственных комиссий по ряду решений предыдущей власти.