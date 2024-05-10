Греція залучить в агросферу працівників з Єгипту через дефіцит робочої сили

Цього літа Греція почне залучати працівників з Єгипту для тимчасової роботи в сільському господарстві в межах угоди між країнами, що спрямована на подолання дефіциту робочої сили.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Відтік працівників під час економічної кризи в Греції, скорочення населення та суворі міграційні правила призвели до того, що Афіни намагаються знайти десятки тисяч працівників для заповнення вакансій у сільському господарстві, туризмі, будівництві та інших секторах.

З огляду на це Греція прийме близько 5 тисяч сезонних працівників агросфери згідно з угодою, підписаною з Єгиптом 2022 року.

Реклама:

Країни також обговорили розширення "взаємовигідної" схеми на грецький будівельний та туристичний сектори, йдеться в заяві міністерства міграції Греції.

Цього тижня міністр міграції Греції Дімітріс Кайрідіс зустрівся з міністром праці Єгипту Хасаном Шехатою в Каїрі, де заявив, що країни також повинні посилити співпрацю для боротьби з нелегальними міграційними потоками в регіоні.

Раніше повідомляли, що Євросоюз має намір прискорити виділення частини коштів на допомогу Єгипту, використовуючи процедуру термінового фінансування в обхід парламентського нагляду та інших запобіжників.

Нещодавно Європейський Союз і Єгипет підписали фінансовий пакет на суму 7,4 млрд євро, спрямований на підтримку північноафриканської країни-боржника, збільшення продажів енергоносіїв до Європи і припинення нелегальних потоків мігрантів.

Перед цим стало відомо, що уряд Греції працює над планом інтеграції сотень тисяч нелегальних мігрантів, аби залучити їх до роботи в сільському господарстві, будівництві та туризмі, де не вистачає працівників.