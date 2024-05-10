Греция привлечет в агросферу работников из Египта из-за дефицита рабочей силы

Этим летом Греция начнет привлекать работников из Египта для временной работы в сельском хозяйстве в рамках соглашения между странами, направленного на преодоление дефицита рабочей силы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Отток работников во время экономического кризиса в Греции, сокращение населения и строгие миграционные правила привели к тому, что Афины пытаются найти десятки тысяч работников для заполнения вакансий в сельском хозяйстве, туризме, строительстве и других секторах.

Учитывая это Греция примет около 5 тысяч сезонных работников агросферы согласно соглашению, подписанному с Египтом в 2022 году.

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Страны также обсудили расширение "взаимовыгодной" схемы на греческий строительный и туристический секторы, говорится в заявлении министерства миграции Греции.

На этой неделе министр миграции Греции Димитрис Кайридис встретился с министром труда Египта Хасаном Шехатой в Каире, где заявил, что страны также должны усилить сотрудничество для борьбы с нелегальными миграционными потоками в регионе.

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен ускорить выделение части средств на помощь Египту, используя процедуру срочного финансирования в обход парламентского надзора и других предохранителей.

Недавно Европейский Союз и Египет подписали финансовый пакет на сумму 7,4 млрд евро, направленный на поддержку североафриканской страны-должника, увеличение продаж энергоносителей в Европу и прекращение нелегальных потоков мигрантов.

Перед этим стало известно, что правительство Греции работает над планом интеграции сотен тысяч нелегальных мигрантов, чтобы привлечь их к работе в сельском хозяйстве, строительстве и туризме, где не хватает работников.