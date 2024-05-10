Росія побачила "спробу захоплення" її недіючого генконсульства в Німеччині 9 травня
Новини — П'ятниця, 10 травня 2024, 13:45 —
Посольство Росії в Німеччині заявило, що невідомі нібито намагались захопити приміщення її колишнього генконсульства в Лейпцигу 9 травня.
Про це йдеться у заяві російського посольства, пише "Європейська правда".
Генеральне консульство РФ в Лейпцигу припинило виконання службових функцій наприкінці 2023 року у зв'язку з відкликанням німецькою стороною дозволу на функціонування.
За словами посольства, 9 травня близько 16:00 за місцевим часом група людей "скоїла напад" на комплекс колишнього генерального консульства.
"На територію об'єкта нерухомості, що належить Росії на праві власності, проникли шестеро осіб, які за допомогою драбин подолали зовнішню огорожу і залізли на балкон службової будівлі. Там вони розгорнули плакати антиросійського змісту і заявили про плани відчуження російської нерухомості", – заявило російське посольство.
Ще близько 20 осіб голосно підтримували акцію, залишаючись за огорожею об'єкта.
Два адміністративно-технічних співробітники посольства, які перебували в будівлі, забрали у протестувальників плакати і викликали поліцію, яка затримала активістів.
"Спробу захоплення об'єкта нерухомості, що належить Росії, і організацію антиросійської акції у священний для всіх росіян День перемоги… розглядаємо як обурливу провокацію. Вимагаємо від німецької сторони покарання порушників і недопущення подібних інцидентів надалі", – заявило посольство РФ.
Як повідомило в п'ятницю поліцейське управління Лейпцига, шестеро осіб – три жінки і троє чоловіків у віці від 29 до 41 року – перелізли через огорожу будівлі, а потім розгорнули плакат з написом "Путін – дурний", передає Radio Leipzig. Після цього їх забрали співробітники поліції.
Згодом повідомили, що акція стала спонтанним зібранням під гаслом "Країни – для тих, хто в них живе", в якій взяв участь 21 учасник.
За даними Tag 24, акцію провела сатирична партія "Партія", а активісти зайняли не лише колишнє консульство РФ в Лейпцигу, але й у Франкфурті-на-Майні, Гамбурзі та Мюнхені.
Нагадаємо, влада німецької столиці Берліна цьогоріч заборонила російські прапори, військову форму, плакати з літерами V або Z та інші символи і знаки, які можуть бути використані для прославляння агресії РФ, під час заходів до 9 травня.
Напередодні у Латвії протягом дня 9 травня Держполіція затримала шість осіб, почала кілька адміністративних і один кримінальний процес.