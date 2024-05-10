Росія побачила "спробу захоплення" її недіючого генконсульства в Німеччині 9 травня

Посольство Росії в Німеччині заявило, що невідомі нібито намагались захопити приміщення її колишнього генконсульства в Лейпцигу 9 травня.

Про це йдеться у заяві російського посольства, пише "Європейська правда".

Генеральне консульство РФ в Лейпцигу припинило виконання службових функцій наприкінці 2023 року у зв'язку з відкликанням німецькою стороною дозволу на функціонування.

За словами посольства, 9 травня близько 16:00 за місцевим часом група людей "скоїла напад" на комплекс колишнього генерального консульства.

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"На територію об'єкта нерухомості, що належить Росії на праві власності, проникли шестеро осіб, які за допомогою драбин подолали зовнішню огорожу і залізли на балкон службової будівлі. Там вони розгорнули плакати антиросійського змісту і заявили про плани відчуження російської нерухомості", – заявило російське посольство.

Активісти вивісили плакат "Путін – дурний" фото: tag 24

Ще близько 20 осіб голосно підтримували акцію, залишаючись за огорожею об'єкта.

Два адміністративно-технічних співробітники посольства, які перебували в будівлі, забрали у протестувальників плакати і викликали поліцію, яка затримала активістів.

"Спробу захоплення об'єкта нерухомості, що належить Росії, і організацію антиросійської акції у священний для всіх росіян День перемоги… розглядаємо як обурливу провокацію. Вимагаємо від німецької сторони покарання порушників і недопущення подібних інцидентів надалі", – заявило посольство РФ.

Як повідомило в п'ятницю поліцейське управління Лейпцига, шестеро осіб – три жінки і троє чоловіків у віці від 29 до 41 року – перелізли через огорожу будівлі, а потім розгорнули плакат з написом "Путін – дурний", передає Radio Leipzig. Після цього їх забрали співробітники поліції.

фото: tag 24

Згодом повідомили, що акція стала спонтанним зібранням під гаслом "Країни – для тих, хто в них живе", в якій взяв участь 21 учасник.

За даними Tag 24, акцію провела сатирична партія "Партія", а активісти зайняли не лише колишнє консульство РФ в Лейпцигу, але й у Франкфурті-на-Майні, Гамбурзі та Мюнхені.

Нагадаємо, влада німецької столиці Берліна цьогоріч заборонила російські прапори, військову форму, плакати з літерами V або Z та інші символи і знаки, які можуть бути використані для прославляння агресії РФ, під час заходів до 9 травня.

Напередодні у Латвії протягом дня 9 травня Держполіція затримала шість осіб, почала кілька адміністративних і один кримінальний процес.