Хвалебні пісні країні-агресору і георгіївські стрічки: у Латвії 9 травня затримали шість осіб

У Латвії протягом дня 9 травня Держполіція затримала шість осіб, почала кілька адміністративних і один кримінальний процес.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Зокрема, у місті Даугавпілс розпочато кримінальний процес про виправдання геноциду, злочину проти миру, воєнних злочинів. Затриманий вибіг перед камерами журналістів і висловив свою думку про президента РФ.

Ще трьох осіб затримали в Саласпілсі. Чоловіки в стані алкогольного сп'яніння в громадському місці співали хвалебні пісні країні-агресору. В одного з них до одягу була прикріплена георгіївська стрічка.

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Ще двоє людей були затримані в Даугавпілсі та Резекне. Один із затриманих прийшов у парк Дубровіна з рюкзаком, на який були прикріплені георгіївські стрічки.

Під час затримання поліції довелося застосувати фізичну силу. Другий порушник поклав квіти в Резекне на місці знесеного пам'ятника "Альоша".

Більшість інших адміністративних порушень зафіксовано у зв'язку з розміщенням квітів на місцях, де знаходилися вже демонтовані радянські пам'ятники.

Також зафіксовано поодинокі випадки, коли особи використовували в публічному місці символи, що прославляють військову агресію.

Крім того, латвійські правоохоронці наразі дають оцінку випадкам, коли особи у соцмережах розмістили символіку, що прославляє 9 травня, військову агресію і воєнний злочин.

Раніше в естонському місті Нарва правоохоронці затримали чоловіка, який начепив георгіївську стрічку.

Нагадаємо, на стіні Нарвського замку, що розташований на естонсько-російському кордоні, 9 травня повісили плакат із написом "Putin war criminal" ("Путін – воєнний злочинець").

Крім того, посол Росії Сергєй Андрєєв у четвер 9 травня поклав вінок на цвинтарі-мавзолеї радянських воїнів у Варшаві, де його зустріли протестувальниці, а перед візитом на кладовищі розсипали кістки.