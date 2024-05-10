Россия увидела "попытку захвата" ее недействующего генконсульства в Германии 9 мая

Посольство России в Германии заявило, что неизвестные якобы пытались захватить помещение ее бывшего генконсульства в Лейпциге 9 мая.

Об этом говорится в заявлении российского посольства, пишет "Европейская правда".

Генеральное консульство РФ в Лейпциге прекратило выполнение служебных функций в конце 2023 года в связи с отзывом немецкой стороной разрешения на функционирование.

По словам посольства, 9 мая около 16:00 по местному времени группа людей "совершила нападение" на комплекс бывшего генерального консульства.

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"На территорию объекта недвижимости, принадлежащего России на праве собственности, проникли шесть человек, которые с помощью лестниц преодолели внешнее ограждение и залезли на балкон служебного здания. Там они развернули плакаты антироссийского содержания и заявили о планах отчуждения российской недвижимости", – заявило российское посольство.

Активисты вывесили плакат "Путин – глупый" ФОТО: TAG 24

Еще около 20 человек громко поддерживали акцию, оставаясь за ограждением объекта.

Два административно-технических сотрудника посольства, которые находились в здании, забрали у протестующих плакаты и вызвали полицию, которая задержала активистов.

"Попытку захвата объекта недвижимости, принадлежащего России, и организацию антироссийской акции в священный для всех россиян День победы... рассматриваем как возмутительную провокацию. Требуем от немецкой стороны наказания нарушителей и недопущения подобных инцидентов в дальнейшем", – заявило посольство РФ.

Как сообщило в пятницу полицейское управление Лейпцига, шесть человек – три женщины и трое мужчин в возрасте от 29 до 41 года – перелезли через ограждение здания, а затем развернули плакат с надписью "Путин – глупый", передает Radio Leipzig. После этого их забрали сотрудники полиции.

ФОТО: TAG 24

Впоследствии сообщили, что акция стала спонтанным собранием под лозунгом "Страны – для тех, кто в них живет", в которой принял участие 21 участник.

По данным Tag 24, акцию провела сатирическая партия "Партия", а активисты заняли не только бывшее консульство РФ в Лейпциге, но и во Франкфурте-на-Майне, Гамбурге и Мюнхене.

Напомним, власти немецкой столицы Берлина в этом году запретили российские флаги, военную форму, плакаты с буквами V или Z и другие символы и знаки, которые могут быть использованы для прославления агрессии РФ, во время мероприятий к 9 мая.

Накануне в Латвии в течение дня 9 мая Госполиция задержала шесть человек, начала несколько административных и один уголовный процесс.