Левые радикалы под красным флагом штурмовали завод Tesla под Берлином

В Германии леворадикалы устроили протест против деятельности автомобильного завода Tesla в городке Грюнхайде, что под Берлином.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Некоторые демонстранты прорвались через пути заводской железной дороги и перелезли через заборы, что привело к столкновениям с полицией.

Reuters

Участники штурма разделились на две группы, чтобы запутать полицию.

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Представитель полиции описал ситуацию как "динамичную". Один активист получил ранения. Пострадали также трое полицейских.

Полицейские охраняли железнодорожные пути, линии электро- и водоснабжения, а также трансформаторную подстанцию вблизи автозавода.

Демонстранты смогли прорваться, поскольку территория завода слишком большая для того, чтобы обезопасить все возможные места.

Reuters

По неподтвержденной информации, нескольких участников акции задержали.

Около полудня группе людей удалось попасть на территорию аэродрома Нойхарденберг, где припаркованы сотни автомобилей Tesla.

По сообщению полиции, сейчас они блокируют подъездную дорогу у главных ворот, а также пустили в ход пиротехнику.

Штурм начался с зарегистрированного марша противников Tesla в протестном лагере в Грюнхайде. Участники должны были пройти маршем пройти по шоссе L23 до завода Tesla. По словам полиции, вся процессия внезапно разбежалась на станции Фангшляйзе. Сотни участников побежали направо и налево от дороги в лес, пытаясь перелезть через заборы на территорию завода.

Демонстранты начали штурм предприятия под красным флагом с лозунгом "Разрушим капитализм, создадим будущее".

Reuters

С четверга возле завода собрались около 1200 активистов со всей Европы. Они установили палатки, флаги Палестины и немного видоизмененный флаг немецкого террористического движения RAF.

Напомним, в марте неизвестные совершили поджог на электролинии, которая питает завод Tesla. Вследствие этого производство оказалось обесточенным, поставки до сих пор не восстановлены. В компании оценивают убытки от простоя в миллионы долларов.

Расследование поджога взяла на себя Федеральная прокуратура Германии.