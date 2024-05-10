Зеленський: Не всі партнери оперативно виконують домовленості з постачання зброї

Президент Володимир Зеленський заявив, що нині не всі партнери України оперативно виконують домовленості з поставок зброї.

Про це він сказав на пресконференції у Києві з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський сказав, що поінформував президентку Словаччини про чергові російські наступальні дії на сході, а також про збройні потреби України, щоб зірвати те, що намагається зробити окупант.

"Зараз не всі наші партнери оперативно виконують домовленості. Ми потребуємо максимальної зосередженості наших друзів, друзів України, щоб прискорити постачання", – сказав Зеленський.

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"Вдячні кожному лідеру, що допомагають нам у цьому", – додав президент.

Він не уточнив, які саме партнери провалюють домовленості.

Президентка Словаччини Зузана Чапутова у п'ятницю завітала до Києва з прощальним візитом, оскільки термін її повноважень добігає кінця.

Між тим, Сполучені Штати планують оголосити про нові партії військової допомоги для України найближчими тижнями.