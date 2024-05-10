Зеленский: Не все партнеры оперативно выполняют договоренности по поставке оружия
Президент Владимир Зеленский заявил, что ныне не все партнеры Украины оперативно выполняют договоренности по поставкам оружия.
Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, сообщает "Европейская правда".
Зеленский сказал, что проинформировал президенту Словакии об очередных российских наступательных действиях на востоке, а также о вооруженных нуждах Украины, чтобы сорвать то, что пытается совершить оккупант.
"Сейчас не все наши партнеры оперативно выполняют договоренности. Мы нуждаемся в максимальной сосредоточенности наших друзей, друзей Украины, чтобы ускорить поставки",– сказал Зеленский.
"Благодарны каждому лидеру, помогающему нам в этом", – добавил президент.
Он не уточнил, какие партнеры проваливают договоренности.
Президентка Словакии Зузана Чапутова в пятницу посетила Киев с прощальным визитом, поскольку срок ее полномочий заканчивается.
Между тем, Соединенные Штаты планируют объявить о новых партиях военной помощи для Украины в ближайшие недели.