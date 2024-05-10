У Берліні відбувся антиізраїльський мітинг

У німецькій столиці Берліні напередодні увечері відбувся несанкціонований антиізраїльський мітинг.

Про це повідомляє Bild, інформує "Європейська правда".

Близько 21:00 у четвер на акцію в берлінському районі Нойкьольн зібралось приблизно 350 учасників.

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Група демонстрантів неодноразово скандувала антиізраїльські гасла. Акція транслювалася в прямому ефірі в TikTok.

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На місці події перебували кілька сотень поліцейських, які кілька разів різко вимагали, щоб учасники покинули місце проведення акції.

Демонстрація почала розходитись близько 23:00. Переважно молоді люди залишилися невеликими групами на розі вулиць Зонненалле та Ройтерштрассе і запалили піротехніку. У зв'язку з цим поліція перевірила вісьмох підозрюваних, яких відпустили після проведення заходів на місці.

Також кілька тисяч людей знову вийшли на пропалестинську демонстрацію в столиці Нідерландів Амстердамі після протестів біля місцевого університету.

А у шведському місті Мальме, яке приймає пісенний конкурс Євробачення, тисячі пропалестинських демонстрантів протестували проти участі Ізраїлю.