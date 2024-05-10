В Берлине состоялся антиизраильский митинг

В немецкой столице Берлине накануне вечером состоялся несанкционированный антиизраильский митинг.

Об этом сообщает Bild, информирует "Европейская правда".

Около 21:00 в четверг на акцию в берлинском районе Нойкьольн собралось примерно 350 участников.

Bild

Группа демонстрантов неоднократно скандировала антиизраильские лозунги. Акция транслировалась в прямом эфире в TikTok.

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На месте происшествия находились несколько сотен полицейских, которые несколько раз резко требовали, чтобы участники покинули место проведения акции.

Демонстрация начала расходиться около 23:00. Преимущественно молодые люди остались небольшими группами на углу улиц Зонненалле и Ройтерштрассе и зажгли пиротехнику. В связи с этим полиция проверила восьмерых подозреваемых, которых отпустили после проведения мероприятий на месте.

Также несколько тысяч человек снова вышли на пропалестинскую демонстрацию в столице Нидерландов Амстердаме после протестов возле местного университета.

Кроме того, в шведском городе Мальме, который принимает песенный конкурс Евровидение, тысячи пропалестинских демонстрантов протестовали против участия Израиля.