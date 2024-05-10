В Румынии назвали число украинских мужчин, сбежавших от мобилизации через границу

Около 11 тысяч украинских мужчин нелегально пересекли границу с Румынией на севере этой страны во избежание мобилизации после начала полномасштабного российского вторжения.

Об этом говорится в публикации румынской службы "Радио Свобода", где приводят данные от румынской пограничной полиции, пишет "Европейская правда".

После нелегального пересечения границы мужчины в возрасте 18-60 лет обычно просят защиты у румынских органов власти, сказал Флорин Коман, начальник пограничной полиции Сигету-Мармацией, северного города вблизи границы.

По словам Комана, которого цитирует Agerpress, 19 мужчин погибли, пытаясь пересечь границу: 11 утонули в реке Тиса, а остальные погибли при попытке пересечь Карпаты без должного снаряжения, в том числе зимой.

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Представитель румынской пограничной полиции также сказал, что после незначительного уменьшения количества беглецов из Украины в 2023 году, с начала текущего года эта тенденция снова усилилась.

В период с января по апрель 2024 года было зафиксировано 1218 случаев нелегального пересечения государственной границы из Украины в Румынию, в которых, по словам Комана, были задействованы 2373 гражданина Украины.

Недавно вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заверила, что Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за границы.

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