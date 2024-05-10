Испанские Балеарские острова ограничивают употребление алкоголя в туристических местах

Власти испанских Балеарских островов расширяют ограничения на употребление алкоголя на улицах и использование лодок для вечеринок, пытаясь бороться с алкогольными праздниками в туристических зонах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Правительство заявляет, что ужесточение закона, принятого в 2020 году, будет касаться популярных туристических мест, включая Плайя-де-Пальма и Магалуф на Майорке и Сант-Антони на Ибице.

Люди, которых поймают за распитием алкоголя за пределами разрешенных мест, будут оштрафованы на сумму от 500 до 1500 евро.

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Согласно новому закону, который вступает в силу в субботу, количество санкций, примененных к иностранцам, будет подсчитываться и передаваться в соответствующие посольства.

Законодательство вводит более жесткие правила в отношении лодок для вечеринок, которым будет запрещено приближаться к определенным зонам ближе, чем на одну морскую милю (1,852 км). Посадка и высадка пассажиров также будет запрещена.

Представитель Совета по вопросам туризма Балеарских островов Луис Помар рассказал ВВС, что закон 2020 года направлен на борьбу с антисоциальным поведением. Он добавил, что надеется, что закон больше не понадобится "через три-четыре года, если мы научим людей, как вести себя".

Накануне Сейм Литвы принял поправки к Закону о контроле над алкоголем, которые смягчают ограничения на продажу и рекламу алкогольных напитков.

Напомним, в марте в Румынии окончательно утвердили закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним.