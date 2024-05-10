З Білорусі до Литви не пустили один із вагонів поїзда через намальовану літеру "Z"

Литовські прикордонники не пропустили на територію країни один з вагонів поїзда, який прямував з Білорусі у Калінінградську область РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби Литви.

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За даними відомства, на залізничному прикордонному контрольно-пропускному пункті "Кена" відчепили вагон із символом "Z", який використовується російською окупаційною армією.

Прикордонники помітили, що один з вагонів був пофарбований у сірий колір з розпізнавальним знаком "Z".

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"Відповідно до попередження про можливі порушення громадського порядку та провокації, пов'язані з військовою агресією Росії проти України в лютому 2022 року, цей вагон був відчеплений від поїзда і йому було відмовлено у в'їзді до Литви", – йдеться у повідомленні.

У квітні у Чехії поліція проводила розслідування щодо чоловіка, який пройшовся вулицею міста Пардубіце в одязі із символом агресії Росії.

Минулого року в австрійському Відні викликав ажіотаж правоохоронець, який на Різдво патрулював у шоломі з літерою "Z", через що столичній поліції довелося давати пояснення.