Из Беларуси в Литву не пустили один из вагонов поезда из-за нарисованной буквы "Z"

Литовские пограничники не пропустили на территорию страны один из вагонов поезда, который следовал из Беларуси в Калининградскую область РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Литвы.

По данным ведомства, на железнодорожном пограничном контрольно-пропускном пункте "Кена" отцепили вагон с символом "Z", который используется российской оккупационной армией.

Пограничники заметили, что один из вагонов был окрашен в серый цвет с опознавательным знаком "Z".

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"Согласно предупреждению о возможных нарушениях общественного порядка и провокации, связанные с военной агрессией России против Украины в феврале 2022 года, этот вагон был отцеплен от поезда и ему было отказано во въезде в Литву", – говорится в сообщении.

Напомним, в апреле в Чехии полиция проводила расследование в отношении мужчины, который прошелся по улице города Пардубице в одежде с символом агрессии России.

В прошлом году в австрийской Вене вызвал ажиотаж правоохранитель, который на Рождество патрулировал в шлеме с буквой "Z", из-за чего столичной полиции пришлось давать объяснения.