Проросійській депутатці з Молдови вручили в Москві орден від Путіна

Депутатка та фігурантка кримінальних справ у Молдові Марина Таубер, яка перебуває у санкційних списках ЄС і США, отримала в Росії орден Дружби за дорученням глави Кремля Путіна.

Про це повідомила пресслужба Держдуми РФ, пише "Європейська правда".

Орден Таубер вручив голова російської Держдуми В'ячеслав Володін. Він заявив під час вручення, що Таубер – депутатка, яка багато зробила, "щоб відносини наших країн розвивалися, зміцнювалися, щоб наші зв'язки були ще ефективнішими".

Таубер похвасталась фото із орденом у Москві на своїй сторінці у Facebook. "Знакова подія в моєму житті, яка багато до чого зобов'язує і ще раз підтверджує, що Росія не відвернулася від нашої країни навіть після низки скандалів і спроб офіційної влади розірвати всі зв'язки", – прокоментувала вона.

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Проти Таубер у Молдові порушили дві кримінальні справи за "свідоме отримання фінансування партії від організованої злочинної групи" та "фальсифікацію звіту про фінансове управління партії "Шор".

Таубер провини не визнає і вважає те, що відбувається, політичним переслідуванням опозиції.

Таубер напередодні відвідала парад на Красній площі у Москві разом з іншими відомими проросійськими політиками своєї країни.

Парламент Молдови 14 березня позбавив депутатської недоторканності Таубер.