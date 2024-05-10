Пророссийской депутатке из Молдовы вручили в Москве орден от Путина

Депутат и фигурантка уголовных дел в Молдове Марина Таубер, находящаяся в санкционных списках ЕС и США, получила в России орден Дружбы по поручению главы Кремля Путина.

Об этом сообщила пресс-служба Госдумы РФ, пишет "Европейская правда".

Орден Таубер вручил глава российской Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил во время вручения, что Таубер – депутат, много сделавшая, "чтобы отношения наших стран развивались, укреплялись, чтобы наши связи были еще эффективнее".

Таубер похвасталась фотографиями с орденом в Москве на своей странице в Facebook. "Знаковое событие в моей жизни, ко многому обязывающее и еще раз подтверждающее, что Россия не отвернулась от нашей страны даже после ряда скандалов и попыток официальных властей разорвать все связи", – прокомментировала она.

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Против Таубера в Молдове возбудили два уголовных дела за "сознательное получение финансирования партии от организованной преступной группы" и "фальсификации отчета о финансовом управлении партии "Шор".

Таубер вины не признает и считает происходящее политическим преследованием оппозиции.

Таубер посетила парад на Красной площади в Москве вместе с другими известными пророссийскими политиками своей страны.

Парламент Молдовы 14 марта лишил депутатской неприкосновенности Таубера.