Молдовський олігарх-втікач Шор та лідерка Гагаузії похвалилися фото з параду в Москві

Троє найбільш відомих політиків Молдови з проросійської і популістської партії "Шор" відвідали парад до 9 травня у Москві.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Олігарх-втікач Ілан Шор, обрана від його партії лідерка автономного регіону Гагаузія Євгенія Гуцул та соратниця Шора Марина Таубер показали спільне фото з параду на Красній площі у Москві.

Facebook Марини Таубер

Гуцул заявила, що для неї "честь представляти Гагаузію і всю Молдову на цій події" і що "сторічну дружбу (Молдови і Росії – Ред.) нікому не зламати", та закликала гагаузів виходити на демонстрації і покладати квіти до меморіалу радянським військовим.

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Вона подякувала очільнику Кремля за запрошення на парад і назвала це "високим знаком дружби і довіри між народами".

Шор раніше заявив, що "передасть частинку вічного вогню" (від московського меморіалу) у кожен населений пункт Молдови.

Євгенія Гуцул заявила, що в адміністративному центрі Гагаузії Комраті вогонь на меморіалі запалили вогнем, переданим з Москви.

Нагадаємо, Ілана Шора у Молдові засудили до 15 років в’язниці у справі про "крадіжку мільярда", останніми роками він проживав в Ізраїлі. Його політичну партію у 2023 році оголосили неконституційною та розпустили, політсила зареєструвалася під назвою "Шанс".

Нещодавно у Молдові передали до суду справу щодо Євгенії Гуцул в зв’язку з тим, що вона у період роботи секретаркою партії у 2019-2022 роках систематично возила з Росії до Молдови гроші, з яких фінансували діяльність політсили.

Також її звинувачують у свідомому отриманні понад 42 млн молдовських леїв на фінансування партії від "організованої злочинної групи".

Депутатку "Шор" Марину Таубер позбавили імунітету через розслідування проти неї, зокрема у справі про втручання у правосуддя. У разі визнання провини їй загрожує до 4 років в’язниці або великий штраф та тимчасова заборона обіймати певні посади.

Нагадаємо, Євгенія Гуцул протягом весни вже двічі їздила у Росію та хвалилася фото з Владіміром Путіним. Після повернення вона заявила, що домовлялась про дешевий газ і "бонуси до зарплат" для Гагаузії.

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