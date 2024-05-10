Президентка Словаччини відвідала Мощун, де вшанувала загиблих оборонців

Президентка Словаччини Зузана Чапутова під час візиту в Україну у п’ятницю відвідала село Мощун на Київщині.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Руслан Кравченко, пише "Європейська правда".

Кравченко зазначив, що за час війни це вже третій візит словацької президентки. "Буча, Ірпінь, Бородянка. Всі наслідки пришестя "руского міра" вона бачила на власні очі. Сьогодні відвідали Мощун", – зазначив Кравченко.

Це ще один населений пункт, який зазнав значних руйнувань внаслідок повномасштабного вторгнення російських окупантів. Біля меморіалу "Янголи Перемоги" словацька президентка вшанувала пам'ять загиблих оборонців Мощуна.

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Президентка Словаччини Зузана Чапутова у п'ятницю завітала до Києва з прощальним візитом, оскільки термін її повноважень добігає кінця.

Під час її візиту президент Зеленський відреагував на скепсис словацького прем’єр-міністра Роберта Фіцо, який образив словаків за збір грошей на снаряди Україні.