Президентка Словакии посетила Мощун, где почтила память погибших защитников

Президентка Словакии Зузана Чапутова во время визита в Украину в пятницу посетила село Мощун Киевской области.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Руслан Кравченко, пишет "Европейская правда".

Кравченко отметил, что за время войны это уже третий визит словацкой президентки. "Буча, Ирпень, Бородянка. Все последствия пришествия "русского мира" она видела своими глазами. Сегодня посетили Мощун", – отметил Кравченко.

Это еще один населенный пункт, потерпевший значительные разрушения в результате полномасштабного вторжения российских оккупантов. У мемориала "Ангелы Победы" словацкая президентша почтила память погибших защитников Мощуна.

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Президентка Словакии Зузана Чапутова в пятницу посетила Киев с прощальным визитом, поскольку срок ее полномочий заканчивается.

Во время ее визита президент Зеленский отреагировал на скепсис словацкого премьер-министра Роберта Фицо, оскорбившего словаков за сбор денег на снаряды Украины.