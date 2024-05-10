Немецкий министр открыла в Украине крупнейший центр протезирования

Министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце открыла центр по изготовлению протезов для раненых на войне в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

Объект в городе Львов был профинансирован Германией в размере 1,8 миллиона евро.

Он является частью ортопедического центра, где также готовят специалистов и который соединен с реабилитационным центром.

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"Это место надежды, это место силы. Слишком много людей потеряли ноги, руки или даже жизни из-за мин, гранат или обвалов зданий. Но то, что вы видите здесь, – это то, что украинцы не отчаялись", – сказала Шульце на церемонии открытия.

Накануне стало известно, что Германия предоставит грант на 45 миллионов евро для скорейшего восстановления энергетики Украины после российских атак.

Кроме того, Великобритания дополнительно внесет в фонд поддержки энергетики Украины 23 миллиона евро.