Немецкий министр открыла в Украине крупнейший центр протезирования
Министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце открыла центр по изготовлению протезов для раненых на войне в Украине.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.
Объект в городе Львов был профинансирован Германией в размере 1,8 миллиона евро.
Он является частью ортопедического центра, где также готовят специалистов и который соединен с реабилитационным центром.
"Это место надежды, это место силы. Слишком много людей потеряли ноги, руки или даже жизни из-за мин, гранат или обвалов зданий. Но то, что вы видите здесь, – это то, что украинцы не отчаялись", – сказала Шульце на церемонии открытия.
Накануне стало известно, что Германия предоставит грант на 45 миллионов евро для скорейшего восстановления энергетики Украины после российских атак.
Кроме того, Великобритания дополнительно внесет в фонд поддержки энергетики Украины 23 миллиона евро.