В Милане на площадь вынесли "гробы", чтобы привлечь внимание к смертности на работе

Итальянский профсоюз UIL устроил акцию протеста, вынеся на площадь Ла Скала в Милане макеты гробов, чтобы привлечь внимание к опасным условиям труда на рабочем месте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

На миланской площади разместили 172 картонных гроба – именно столько работников погибли на работе в прошлом году только в северной части региона Ломбардия. UIL потребовала от правительства Италии и бизнеса делать больше для защиты итальянских рабочих.

ФОТО: АР

В центре Ла Скалы разместили табличку с количеством работников, которые умерли на рабочем месте с 2018 года. Больше всего – 1709 – ушли из жизни в "коронавирусный" 2020 год. В прошлом году в Италии на рабочем месте умер 1041 человек.

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"Сегодня день гнева, боли, потому что за каждым гробом, который мы выставили здесь, стоят имена и фамилии", – пояснил лидер профсоюза UIL Энрико Вецца, отметив, что в этом году в Ломбардии уже погиб 41 работник.

По данным Евростата, Италия занимает восьмое место среди европейских стран по количеству смертельных случаев на рабочем месте. В стране на каждые 100 тысяч работников погибают в среднем 2,66 в год, тогда как средний показатель по ЕС составляет 1,76.

Пятничная акция протеста проходит на фоне острых дебатов о безопасности на рабочем месте в Италии после ряда смертельных случаев по всей стране.

В апреле семеро рабочих погибли в результате взрыва, который обрушил несколько уровней подземной гидроэлектростанции на севере Италии, а в середине февраля пятеро строителей погибли после обвала бетонной балки на строительной площадке супермаркета во Флоренции.