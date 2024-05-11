В Грузии хотят ликвидировать консультативную группу при ЦИК с общественными экспертами

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" подготовила проект изменений в Избирательный кодекс, который предусматривает ликвидацию консультативной группы общественных и международных экспертов при ЦИК.

Об этом сообщает Interpressnews, пишет "Европейская правда".

Консультативная группа должна была быть назначена в течение 10 дней после назначения выборов, ее участниками должны были стать представитель омбудсмена и международные и грузинские эксперты, отобранные организациями-наблюдателями.

Депутаты "Грузинской мечты" подготовили проект изменений в Избирательный кодекс, в котором предусматривается ее ликвидация.

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"Целесообразность ликвидации консультативной группы подтверждается имеющимся практическим опытом, который показал, что эта группа фактически не функционирует, что в основном вызвано нежеланием организаций-наблюдателей участвовать в ее деятельности", – отметили инициаторы проекта.

Группа по действующему законодательству должна была предоставить ЦИК рекомендации по процессу рассмотрения споров. Постановлением ЦИК ей могли предоставлять дополнительные функции, как наблюдение за процессом пересчета результатов голосования.

Недавно парламент Грузии впервые за долгое время утвердил постоянного главу ЦИК – после изменений, которые позволили избирать главу ЦИК простым большинством и которые критиковал ЕС.

Как известно, парламентские выборы в Грузии запланированы на 26 октября. Эти выборы впервые состоятся только по пропорциональной системе, без мажоритарных округов.