Туск объявил о планах Польши построить укрепления на восточной границе

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что Варшава начинает работу над дальнейшим укреплением всей восточной границы, поскольку страна сталкивается с тем, что он назвал растущей "гибридной войной" в виде нелегальной миграции из Беларуси.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Он не предоставил подробностей о запланированных мероприятиях, а также о средствах, которые будут выделены, но отметил, что когда речь идет о безопасности Польши, то для этого не будет "никаких ограничений".

"Польско-белорусская граница является уникальным местом из-за давления нелегальной иммиграции. Фактически, мы имеем дело с прогрессирующей гибридной войной", – сказал премьер, посетив границу и встретившись с военными и пограничниками.

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Туск заявил, что новые укрепления будут вдоль "всей восточной границы", который также может включать Украину и Россию, не предоставив никаких подробностей.

"Я хочу, чтобы здесь не было никаких сомнений – страна со все более агрессивными намерениями в отношении Польши, такая как Беларусь, является соорганизатором этой практики на польской границе", – указал он.

Туск отметил, что речь идет не только о внутренней границе Польши, но и границе ЕС.

"Поэтому я не сомневаюсь, что вся Европа должна будет... инвестировать в свою безопасность, инвестируя в восточную границу Польши и в безопасность нашей границы", – резюмировал премьер.

Предыдущее правительство Польши и Евросоюз в 2021 году обвинили Беларусь в организации потока мигрантов с целью давления на ЕС из-за санкций, которые он ввел против Минска.

С тех пор попытки пересечь границу не прекращаются, чье количество колеблется в зависимости от погоды. Польские пограничники утверждают, что сейчас происходит около 300 попыток нелегального пересечения границы в день.

Предыдущее правительство построило забор на польско-белорусской границе длиной более 180 км и высотой 5,5 метров для защиты от нелегальной миграции. Его дополняет система камер и датчиков, следящих за границей.

В апреле Польша зафиксировала почти 700 попыток мигрантов попасть с территории Беларуси в ЕС.

В марте польские пограничники сообщали об интенсивных попытках нелегалов попасть из Беларуси в Польшу.