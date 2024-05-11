Глава МИД Литвы осудил насилие в отношении протестующих в Грузии

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил осуждение в отношении нападений на демонстрантов и активистов в Грузии, которые выступают против скандального закона об "иноагентах".

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в Twitter (X).

"Запугивание и насилие против мирных протестующих и активистов гражданского общества в Грузии является позорной тактикой", – отметил он.

Intimidation and violence against peaceful protestors and civil society activists in Georgia are shameful tactics which are always unacceptable and must stop immediately. Реклама: May 11, 2024

По его словам, такая тактика всегда неприемлема и должна быть немедленно прекращена.

Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что не знает об организаторах нападений на активистов и предположил, что это должны быть "те, кто стоят за митингами" против скандального закона об "иноагентах".

Напомним, вечером в среду неизвестные напали на четырех оппозиционных политиков и активистов, участвующих в протестах против принятия закона об "иноагентах", а перед тем десятки получили звонки с угрозами расправы. До того во время протестов тоже были случаи нападений на демонстрантов неизвестных "титушек".

Также на этой неделе партия власти "Грузинская мечта" анонсировала создание публичных списков тех, кто "отличается угрозами и разжиганием ненависти" в соцсетях, имея в виду поддержку протестов против закона – якобы для "всеобщего морального осуждения".

По данным СМИ, ЕС не исключает отмены безвиза с Грузией в случае принятия "российского закона".