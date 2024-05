Глава МИД Литвы осудил насилие в отношении протестующих в Грузии

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил осуждение в отношении нападений на демонстрантов и активистов в Грузии, которые выступают против скандального закона об "иноагентах".

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в Twitter (X).

"Запугивание и насилие против мирных протестующих и активистов гражданского общества в Грузии является позорной тактикой", – отметил он.

Intimidation and violence against peaceful protestors and civil society activists in Georgia are shameful tactics which are always unacceptable and must stop immediately.

